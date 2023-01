Santander e Universidade de Chicago oferecem 1.000 bolsas para capacitar profissionais em negócios digitais

▪︎ O treinamento é online e gratuito; inscreva-se até 16 de janeiro de 2023 pelo link

▪︎Os alunos poderão escolher um dos cursos, entre Marketing Digital, Construção e gestão de equipes resilientes e transformação digital do setor de serviços financeiros.

O Santander e a Universidade de Chicago oferecem 1.000 bolsas para o programa Santander Digital Business 2022, que tem o objetivo de desenvolver novas habilidades em gestão de equipes, implementar inovações no setor financeiro e entender estratégias atuais de marketing digital. O programa nasceu pensando em um futuro em que os novos negócios digitais favorecerão a criação de um número crescente de oportunidades de emprego.

As bolsas de estudos serão gratuitas.Os cursos serão realizados de forma remota e disponibilizados em espanhol, inglês e português. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever, ou seja, não é necessário possuir curso superior ou formação específica. Criados pela Universidade de Chicago, os cursos são flexíveis e exigem de cinco a oito horas semanais, com treinamento assíncrono (que pode ser feito em qualquer momento) combinado com atividades e apoio contínuo dos mentores.

As inscrições estão abertas até a próximo dia 16 de janeiro de 2023 pelo link https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/santander-scholarships-skills-digital-business?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=DigitalBusiness_NDP.

Os participantes poderão escolher um entre os três cursos elegíveis. São eles:

Marketing Digital, que permitirá a compreensão de conceitos emergentes na área e fornece ao aluno linguagem, recursos, estratégias e ferramentas de marketing;

Construção e gestão de equipes resilientes, focado no crescimento profissional baseado em soft skills como liderança, organização, gestão e crescimento de equipes;

Transformação digital do setor de serviços financeiros, com foco nos principais fundamentos e transformações do setor financeiro;

“O programa me permitiu obter um conhecimento amplo e profundo sobre o setor financeiro e as ferramentas digitais que estão mudando este mercado. Pude obter conteúdo sobre a parte regulatória do mercado, o que me permitiu desenvolver uma compreensão técnica e abrangente do setor”, diz Norina Plank, que participou na última edição do programa e hoje é project lead na Mercedes Pay.

Para Nicolás Vergara, head do Santander Universidades no Brasil, iniciativas como a Digital Business acelera o potencial dos talentos no campo acadêmico e os ajuda a abrir portas para oportunidades de emprego ao redor do mundo. “Temos que nos preparar para a grande transformação que vem acontecendo nos ambientes de trabalho nos próximos anos. Com estas bolsas, criadas em conjunto com a prestigiada instituição da Universidade de Chicago, apoiamos pessoas que queiram aprofundar ou reorientar as suas carreiras, promovendo a empregabilidade de pessoas de todo o mundo”.

A equipe de admissões da Universidade de Chicago diz que “está empenhada em ajudar indivíduos focados em avançar em suas carreiras a serem bem-sucedidos em um mundo interconectado e em rápido crescimento, onde aprender novas habilidades é essencial para manter uma vantagem competitiva”.

Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 790 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 25 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 790 mil bolsas de estudo.

A cada ano, o Santander Universidades investe em educação mais de R$ 40 milhões e, apenas em 2021, 33 mil bolsas foram destinadas para estudantes de todo o Brasil e para 2022 a proposta é entregar mais de 100 mil bolsas de estudo. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.

Kauê Diniz – Ascom Santander