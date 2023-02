São Paulo conhecerá a escola campeã do Carnaval nesta terça-feira

A campeã do Carnaval de São Paulo será conhecida nesta terça-feira, 21. As 14 escolas de samba do grupo especial passaram pelo Sambódromo do Anhembi em duas animadas noites. Coube à Independente Tricolor abrir o primeiro dia e à Dragões da Real encerrar os desfiles. Os temas apresentados nos sambas de enredo variaram entre a luta dos povos negros, liberdade religiosa, humor brasileiro, além de homenagens à região Nordeste do Brasil. Algumas escolas caíram nas graças das arquibancadas do Anhembi e despontam como favoritas ao título, entre elas duas ligadas a torcidas de futebol: Mancha Verde e Dragões da Real. Aparecem também em meio às preferidas do público: Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tatuapé, Império da Casa Verde e Águia de Ouro. No grupo de acesso, a Vai-Vai foi o destaque e tem tudo para voltar à principal divisão do Carnaval paulistano. A agremiação detém o maior número de títulos das competições. Também figuram na briga pelas duas vagas no grupo especial do ano que vem Colorado do Brás e Pérola Negra. Os envelopes contendo as notas dos jurados começarão a ser abertos às 16 horas. As escolas vão preparar festas em seus barracões para que os integrantes possam acompanhar passo a passo a apuração, que promete ser bastante acirrada.

*Com informações do repórter Daniel Lian