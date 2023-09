São Paulo entra em estado de alerta para alagamentos e queda de granizo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo emitiu um alerta para alagamentos em toda a capital. O alerta foi emitido por volta das 15h20, em meio às fortes chuvas que atingem a cidade na tarde desta quarta-feira, 27. Segundo o CGE, “A propagação do sistema frontal provoca chuva com forte intensidade e potencial para queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas. Há potencial para formação de alagamentos”. O alerta é válido para as Zonas Sul, Oeste, Sudeste, Norte, Leste e Centro, além das marginais Pinheiros e Tietê. O CGE também emitiu um alerta de queda de granizo para os bairros da Consolação (Centro), do Belém e da Mooca (ambos na Zona Leste). O CGE pede à população que evite ruas alagadas e não enfrente locais com correnteza. Além disso, a recomendação é ficar longe de redes elétricas e longes de árvores. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 51 quedas de árvores, além de 2 desabamentos. A previsão para quinta-feira, 28, é de céu encoberto e período com garoa e chuva leve, além de queda acentuada de temperatura com máxima de 19ºC. Para sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens, chuviscos e sensação de frio, com algumas aberturas de sol. No entanto, não há previsão de chuva significativa e a temperatura deve aumentar, chegando aos 22ºC.

