São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos devido a fortes chuvas

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chuva chega na tarde desta quarta-feira, 4, à cidade. Devido a intensidade da tempestade, o órgão municipal colocou todos as regiões do município em estado de atenção. “Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva oscilando entre leve, moderada e forte, com tendência a atuar de forma generalizada e com potencial para rajadas de vento, alagamentos e queda de granizo. As próximas horas seguem com chuva em toda a cidade, variando de intensidade”, afirmou o órgão municipal em sua página na internet.

Para os próximos dias desta semana, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) espera temporais da região sul do Mato Grosso do Sul até a região metropolitana paulista e litoral norte do Estado. A previsão para a próxima quinta-feira, 5, é de instabilidade para a capital e em toda região metropolitana. Poderá haver pancadas durante todo o dia, e o sol aparecerá encoberto entre as nuvens. A máxima será de 17°C e a mínima de 26°C.

Já na sexta-feira, 6, segundo CGE, o dia será de calor, o que causará instabilidade com pancadas de chuva isoladas e de curta duração. E os termômetros marcarão entre 18°C e 29°C.