São Paulo marca 36,5ºC no domingo e registra novo recorde de dia mais quente do ano

A cidade de São Paulo voltou a atingir um novo recorde de calor na tarde deste domingo, 25. A temperatura mais alta registrada para o ano de 2023 foi de 36,5°C, registrada no final de semana que marca o início da primavera no país. Em um intervalo de uma semana, a capital paulista se superou no calor em três dias. No domingo, 17, ainda no inverno, foi registrado 33,9°C, enquanto sexta-feira e sábado marcaram 34,7°C e 34,8°C, respectivamente. A expectativa é que os altos níveis nos termômetros paulistanos se mantenham até o meio desta semana em razão da onda de calor que ocupa diferentes Estados do Brasil. Na quinta-feira, 28, pode haver uma trégua no calor, quando a máxima em São Paulo não deve ultrapassar 20ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia). O crescente fenômeno El Niño é um dos fatores que impactam as temperaturas no país.

