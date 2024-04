São Paulo passará a ter mais 3,3 mil licenças para táxis e duas novas categorias

A prefeitura de São Paulo anunciou que a cidade terá mais 3,3 mil licenças para taxistas e duas novas categorias: “executivo” e “acessível, segundo decreto assinado neste sábado, 20, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). As duas categorias terão a mesma tabela tarifária da categoria comum. “Estamos adequando a realidade da cidade à necessidade dos taxistas para que a gente possa ter um sistema de táxi cada vez mais utilizado e fluido”, destacou Nunes em nota. O prefeito anunciou também o sorteio de 3,3 mil novos alvarás de estacionamento de táxis (novas licenças para taxistas) e 3,7 mil vagas em 1,2 mil pontos de táxis na cidade, entre eles o do Aeroporto de Congonhas. As datas dos sorteios e as regras ainda não foram anunciadas.

O serviço executivo será destinado ao público corporativo e a eventos da categoria. Para isso, os carros devem ter no máximo cinco anos de fabricação, quatro portas, cor preta e capacidade máxima para sete passageiros. Já o serviço acessível é formado por carros adaptados para o transporte de pessoas com deficiência, de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas e as exigências dos órgãos do município. Os motoristas devem ter o Condutax, além de um curso especial para o transporte de pessoas com deficiência.

Os motoristas precisam estar registrados no Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax) e ter pelo menos dois anos de experiência na cidade. Os táxis pretos podem compartilhar pontos com os táxis comuns, mas podem também criar pontos exclusivos. Os táxis comuns podem ter até dez anos e são da cor branca. A Prefeitura também liberou o uso de caminhonetes de cabine dupla, de até três toneladas e meia, para o serviço da capital. Mas os taxistas não poderão cobrar valor adicional pelo transporte de itens na caçamba da caminhonete.

*Com informações do Estadão Conteúdo