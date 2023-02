São Paulo registra 42 pontos de enchentes após fortes chuvas

A cidade de São Paulo foi atingida nesta terça-feira, 7, por uma forte chuva que causou um total de 51 pontos de alagamentos pela capital paulistana até as 16h desta tarde, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). Ativos, o órgão municipal contabiliza até o momento 42 pontos de enchentes em que 13 são transitáveis e outros 29 estão completamente obstruídos. Das áreas monitoradas pelo CGE, todas encontram-se em situação de atenção, com exceção de Itaquera, que está em alerta. Pela tarde, as chances de uma tempestade em São Paulo foram moderadas e, segundo o portal Climatempo, houve uma precipitação de 15 milímetros. Após as 17h30, todas as regiões tiveram sua situação rebaixada para ‘estado de observação’. Informações do Corpo de Bombeiros publicadas nas suas redes sociais apontam para 132 chamados para atendimento contra enchentes, sendo sua maioria em bairros da Zona Leste – Itaquera, São Miguel, Carrão, Cidade Ademar e Belém. Na Rua Fruta de Guariba, Parque São Lucas, há a ocorrência de um afogamento. Até o momento, não há vítimas em decorrência das chuvas na capital paulista. Em relação ao trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou às 17h que o rodízio municipal está suspenso em decorrência das fortes chuvas. Nas regiões Norte e Oeste estão as maiores regiões de lentidão com 18 e 20 quilômetros de congestionamento, respectivamente. A região central encontra-se com 9 quilômetros e a Leste e Sul, com 2 e 17 quilômetros com trânsito carregado de automóveis.

