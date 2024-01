São Paulo tem alerta para chuva forte e granizo; RS terá ventos de até 100km/h e temporais

A nova frente fria avança pelo país e traz condições climáticas diversas em todas as regiões nesta quarta-feira, 17. Na região Sul, a frente fria se desloca e mantém o potencial para temporais, com previsão de ventos de até 100 km/h no litoral e na faixa leste gaúcha. Além disso, também podem ocorrer queda de granizo desde a fronteira oeste do Rio Grande do Sul até o leste de Santa Catarina. O volume de chuva pode variar entre 25 e 150 mm ao longo do dia, o que coloca em alerta a região metropolitana de Porto Alegre.

No Sudeste, pancadas de chuva persistem em boa parte da região, intercaladas com períodos de sol e calor. O destaque fica para o risco de chuva forte no leste de São Paulo, com eventual queda de granizo e transtornos. Já no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em quase toda a metade norte de Minas Gerais, o tempo firme predomina. Já no Centro-Oeste, a chuva persiste em regiões do Mato Grosso e Goiás. Embora possam ocorrer trovoadas e descargas elétricas, o volume de precipitação não deve ser muito elevado.

No Nordeste, a metade oeste deve receber chuva, enquanto o Maranhão e o oeste do Piauí e da Bahia podem ter pancadas rápidas. A maior parte da região tem predomínio de sol e calor. No Norte, pancadas de chuva persistem na maior parte da região, com exceção de áreas no norte de Roraima. Os maiores acumulados de chuva são esperados no oeste do Amazonas e no sul do Pará, com potencial para pontos de alagamento e outros transtornos.