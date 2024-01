São Paulo tem o maior número de mortes no trânsito desde 2015

Dados divulgados pelo Infosiga mostram que a cidade de São Paulo alcançou em 2023 o pior nível de mortes no trânsito desde 2015. O Infosiga é o sistema responsável por monitorar acidentes do governo estadual. No levantamento realizado pelo sistema foi contastado que 987 pessoas morreram no trânsito da capital no ano passado, o que corresponde a uma média de 2,7 mortes por dia. Em 2015, foram 1.129 mortes. A maioria das vítimas no resultado mais recente registrado são homens, jovens e motociclistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este número é maior 7,6% do que o de 2022, quando foram registradas 917 mortes em acidentes de trânsito. Em 2019, o número de mortes foi 873. Já no período de maior isolamento social, em 2020 e 2021, o número de mortes ficou em 752 e 741, respectivamente. Reduzir o número de óbitos por acidente de trânsito está entre as metas da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que estimava em torno de 538 mortes por ano, considerando a população da capital em 11,96 milhões de pessoas. Com a atualização do plano de metas em abril de 2023, o objetivo da gestão municipal passou a ser realizar 18 ações para a redução do índice de mortes no trânsito.

As informações divulgadas pelo Infosiga mostram que a maioria das vítimas são homens (81%), possuem entre 18 e 24 anos (15,2%) ou 25 e 29 anos (13,5%) e estavam em motocicletas (43,2%) quando sofreram o acidente. Ainda, cerca de 50% das vítimas fatais são condutores de veículos e 36% são pedestres. Entre as medidas adotadas pela Prefeitura de São Paulo estão as faixas azuis, exclusivas para motos. Elas foram implementadas, de forma experimental, em vias como a Bandeirantes e 23 de Maio.

*Com informações do Estadão Conteúdo