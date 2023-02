São Sebastião tem ao menos 40 desaparecidos, diz Corpo de Bombeiros

A cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, tem ao menos 40 desaparecidos após as fortes chuvas que atingiram a região no último final de semana. Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, Michele César, o número pode aumentar. “Trabalhamos com a estimativa de 40 pessoas desaparecidas, mas ainda temos áreas com soterramentos e esse número pode variar”, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. A previsão para esta segunda-feira, 20, é de chuvas para o litoral norte, com risco de novos alagamentos. Com isso, os bombeiros também trabalham com a possibilidade de novos deslizamentos. No total, 150 homens trabalham nas operações de buscas e salvamento. “Toda a terra está bem encharcada, existe a previsão de chuvas, mas estamos empenhados para localização de pessoas desaparecidas”, completou Michele César.

Segundo o Governo de São Paulo, ao menos 36 mortes já foram confirmadas em decorrência das chuvas no litoral paulista, sendo 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Estão desalojadas 970 pessoas e desabrigadas outras 747. Em São Sebastião, cerca de 50 casas desabaram na Vila Sahy, na Costa Sul, e outros bairros que também foram afetados e recebem atendimento emergencial das forças de segurança. Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, estão empenhados em operações de resgate de mais vítimas, concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi.