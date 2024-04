Sapato celebra vitória na Justiça em caso de importunação sexual

Expulso do BBB 23 por assédio, Antonio Cara de Sapato não deve precisar enfrentar processos sobre o caso. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia do Ministério Público contra ele pela suposta importunação sexual contra Dania Méndez, mexicana que fez uma participação na última edição do programa.

Em nota divulgada pela assessoria, o lutador celebrou o momento. “A notícia da rejeição da denúncia vir justamente essa semana, evidencia a presença de Deus na minha vida e também é um prenúncio de boas novas.”

Antonio-Cara-de-Sapato-BBB23-Cinturão

Cara de Sapato Reprodução/Instagram

cara-de-sapato-bbb

Cara de Sapato é lutador profissional com passagens pelo UFC e pela PFL Divulgação/PFL

Cara de Sapato

Cara de Sapato fala sobre depressão: “Tive muitos momentos difíceis” Eusébio Mendonça/Divulgação

Cara-de-Sapato-Expulsão-Importunação-Sexual

Cara de Sapato procurou “extrair a parte boa” da expulsão do BBB23 Reprodução/Instagram

Na sequência, falou mais sobre o período difícil. “Neste período em que estive fora das competições afastado por uma lesão no joelho direito, e também pelos acontecimentos após o BBB, tive a oportunidade de reconectar comigo mesmo e encontrar minha melhor versão”, disse o atleta.

Por fim, Cara de Sapato agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre a luta na Professional Fighters League (PFL), na sexta-feira (12/4). “ Vou estar levando a energia do público junto comigo para dentro do cage. Eu luto com o coração e estou me dedicando ao máximo para que na noite de sexta-feira a gente consiga mais essa vitória, Obrigado!”, finaliza o campeão mundial de Jiu Jitsu.

MC Guimê também foi inocentado juntamente com Cara de Sapato De acordo com o colunista Lucas Pasin, a decisão foi tomada pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, que afirma que a ação foi prematura. Para ele, era necessário ouvir a vítima antes de tomar as providências, diferente do que afirma o relatório da delegada do caso, a qual ressaltou que as imagens do programa falavam por si.

No texto da decisão, ele aponta ainda que Dania não confirmou que se sentiu ofendida sexualmente e que o MP chegou a admitir isso. Além disso, a mexicana teria dito que não queria que os dois fossem processados.

“A decisão é correta e totalmente de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Antônio não praticou nenhum ato capaz de atender aos requisitos do crime de importunação sexual”, comemorou Bruno Viana, um dos responsáveis pela defesa de Cara de Sapato.

MC Guimê não se manifestou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto.