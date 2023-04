Sargento da reserva da PM e mais seis são presos por homicídios na Bahia

Um sargento da reserva da Polícia Militar e mais seis homens foram presos na manhã desta quarta-feira (12), durante a ‘Operação Efugio’. Eles são investigados pelas mortes de Josenilton Santos de Jesus, no dia 7 de Julho de 2020, de Ademário de Jesus Júnior, no dia 2 de Agosto, de Héctor Franclin Gomes dos Reis, em 5 de agosto do mesmo ano.

Decisões judiciais de prisão preventiva e temporárias fazem parte das investigações da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Segundo a SSP, na residência do ex-policial foram apreendidos uma pistola calibre 380, 16 munições e um celular.

Equipes da Força Correcional Especial Integrada de Combate a Grupos de Extermínio da SSP seguem em campo, nas cidades de Itaberaba, região da Chapada Diamantina, e Feira de Santana, no trabalho de captura e apreensão de materiais, após mandados expedidos pela Vara Criminal da cidade de Itaberaba.

As investigações começaram após os materiais apreendidos pela ‘Operação Portal’, deflagrada pela SSP no dia 30 de setembro de 2020, serem periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O cruzamento das informações contidas em um revólver de marca Rossi de calibre 40 e em outras armas apreendidas na ação foram pontos essenciais para que a Força Tarefa da SSP chegasse até os homicidas.

Apreensões

Documentos, valores, armas e munições já foram apreendidas durante o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em diversos pontos das cidades.

A varredura apreendeu sete armas de fogo – entre pistolas e espingardas – de calibres 40, 380, 357 e 9 milímetros, uma quantidade de dinheiro, documentos, celulares, munições e estojos. Policiais seguem em campo nas buscas de suspeitos envolvidos em execuções feitas no ano de 2020.

Parte do material passará, junto com os presos, por perícia no para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Celulares e materiais tecnológicos seguirão para perícia no MP.

Cinquenta e cinco policiais civis e militares, três promotores de Justiça e integrantes dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) participam da ação.