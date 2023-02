Tarcísio desapropria área na Barra do Sahy para erguer casa popular

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou decreto para desapropriar área de 10,6 mil m² na Barra do Sahy, na costa sul de São Sebastião, com objetivo de construir moradias para famílias que ficaram desabrigadas após o temporal que castigou o litoral norte paulista no Carnaval.

Nesta sexta-feira (24/2), o número de mortos na tragédia subiu para 57, segundo boletim divulgado pelo governo paulista. Mais de 4 mil pessoas estão sem moradia neste momento.

De acordo com governo, a medida que declara o terreno particular de utilidade pública será publicada na edição de sábado (25/2) do Diário Oficial do estado.

Com isso, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) estará autorizada a fazer a desapropriação da área e implantar programa habitacional para famílias de baixa renda. As unidades serão destinadas a moradores de áreas de risco e famílias que perderam suas casas no temporal.

“Já tenho a autorização do proprietário para entrar e trabalhar de imediato. É uma área plana, uma área segura onde a CDHU vai construir residências para começar tirar pessoas de área de risco e dar moradia para quem perdeu”, afirmou Tarcísio.

De acordo com o governador, casas populares também serão construídas em terrenos cedidos pela prefeitura de São de Sebastião nas regiões de Topolândia e Maresias.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita a tragédia da Barra do Sahy em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 1

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita a tragédia da Barra do Sahy em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 4

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita a tragédia da Barra do Sahy em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 5

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita a tragédia da Barra do Sahy em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 2

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita a tragédia da Barra do Sahy em São Sebastião, litoral norte de São Paulo 3

Mais de 4 mil pessoas sem casaO boletim mais recente, divulgado na noite desta sexta-feira (24/2), informa que a tragédia deixou mais de 4 mil pessoas sem moradia. São 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Nesta sexta, o governador de São Paulo também afirmou que estuda pagar hospedagem em hotéis para a população afetada, durante o período de construção de casas populares.

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 3

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 22

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 2

Imagem colorida com mulher retirando objetos de casa após fortes chuvas no Litoral Norte de SP – Metrópoles

Chuvas em SP deixam desalojados e desabrigadosFábio Vieira/Metrópoles

Imagem colorida com homem carregando colchão após fortes chuvas no Litoral Norte de SP – Metrópoles

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 18

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 10

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 1

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 13

Chuvas em SP deixa desalojados e desabrigados 9

