Saúde: influencer que passou faixa a Lula será embaixador da vacinação

O Ministério da Saúde anunciou, na quarta-feira (8/2), o influencer Ivan Baron, ativista pela causa das pessoas com deficiência, como embaixador da Campanha Nacional de Vacinação de 2023.

Após se reunir com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, Baron salientou a importância da vacinação das pessoas com deficiência e a relevância das políticas públicas inclusivas. “Todos nós temos esse compromisso com a saúde pública. Agora, finalmente temos um Ministério da Saúde voltado para a ciência e que acredita na vacinação, na saúde para todos e inclui todas as pessoas nas políticas transversais”, destacou.

Segundo a pasta, a crise humanitária na região Yanomami também foi pauta do encontro entre Nísia e Baron. O novo embaixador defendeu que seja dada atenção especial à vacinação de crianças indígenas, uma vez que as questões sanitárias que envolvem a comunidade podem afetar, no futuro, o desenvolvimento dessas crianças.

Natural do Rio Grande do Norte, Baron foi um dos escolhidos para representar o povo brasileiro para passar a faixa presidencial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da posse, em 1º de janeiro.

Além de Baron, subiram a rampa um indígena, uma criança negra, representantes da cultura, trabalhadores e beneficiários de programas sociais criados durante os governos do PT.

Ivan Baron tem 24 anos e se apresenta como o “influenciador da inclusão”. O rapaz, que tem paralisia cerebral, coleciona mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais.

Durante a campanha presidencial de Lula, o influencer esteve presente em atos promovidos pela equipe do petista. Baron foi notado pelo político após fazer um discurso sobre inclusão.

Cronograma da campanhaNa semana passada, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023, que terá como objetivo melhorar os índices de vacinação do país, intensificando a imunização contra a Covid-19, influenza e poliomielite e sarampo.

Na primeira etapa, em fevereiro, o governo vai aplicar as doses de reforço das vacinas bivalentes contra a Covid-19 em grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, entre outros.

Em seguida, em março, as ações se concentrarão em ampliar o reforço para o restante da população. Primeiro, para os maiores de 12 anos e, depois, crianças (a partir de seis meses) e adolescentes.

Já em abril, a campanha visa a vacinação contra o vírus da Influenza. O reforço começa antes da chegada do inverno, que provoca o aumento de casos de doenças respiratórias. O governo também promoverá uma campanha de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas.

Confira o calendário:Etapa 1 – fevereiro: vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)

Público-alvo:

Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;Pessoas com mais de 60 anos;Gestantes e puérperas;Pacientes imunocomprometidos;Pessoas com deficiência;Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.Etapa 2 – março: intensificação da vacinação contra Covid-19

Público alvo:

Toda a população com mais de 12 anos.Etapa 3 – março: intensificação da vacinação de Covid-19 entre crianças e adolescentes

Público alvo:

Crianças de 6 meses a 17 anos.Etapa 4 – abril: vacinação de Influenza

Público-alvo:

Pessoas com mais de 60 anos;Adolescentes em medidas socioeducativas;Caminhoneiros e caminhoneiras;Crianças de 6 meses a 4 anos;Forças Armadas;Forças de Segurança e Salvamento;Gestantes e puérperas;Pessoas com deficiência;Pessoas com comorbidades;População privada de liberdade;Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;Professoras e professores;Profissionais de transporte coletivo;Profissionais portuários;Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;Trabalhadoras e trabalhadores da saúde.Etapa 5 – maio: multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.