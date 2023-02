‘Se Eu Flopar Me Beija’ empolga multidão em Olinda; ‘Boi da Macuca’ sai no final do dia

Nesta segunda-feira, 20, a cidade de Olinda, tradicional polo de Carnaval no Brasil, tem mais de 20 blocos reunindo uma multidão de foliões pelas ladeiras históricas da cidade, além de bandas de percussão, maracatus e caboclinhos. Dentre as atrações, a agremiação Se Eu Flopar Me Beija, uma das mais jovens, reúne milhares de pessoas na Praça Coronel João Lapa, no Varadouro, desde às 10 horas, utilizando as cores amarelo e roxo. A troça formada por amigos que se conheceram na Universidade Federal de Pernambuco, reúne majoritariamente jovens adultos e iniciou o seu cortejo ao meio-dia sob o som da orquestra do Maestro Carlos. Já no final do dia, a partir das 16 horas, será a vez do Boi da Macuca, bloco fundado por um dos homenageados da folia olindense de 2023, Zé da Macuca, tomar as ruas do centro histórico. Com mais tradição no Carnaval, a agremiação reúne pessoas de todas as idades e vai se concentrar no Largo do Amparo. Outros blocos que animam o folião nesta segunda são Pitombeira, Mulher na Vara, Metido a Rico Porém Liso, Bloco da Ema e Vaca Profana. Apesar do dia oficial do encontro dos bonecos gigantes ser a terça-feira, alguns personagens da Embaixada dos Bonecos já circulam pela cidade nesta segunda, com encontro no Alto da Sé. Os mesmos personagens costumam desfilar também pelo Recife.

Leia também

Vou de Táxi, Charanga e Lua Vai fazem festa do folião em SP nesta segunda; Rio tem mais de 40 blocos



Calor, superlotação e muito hit: Confira como foi o domingo de Carnaval pelo país