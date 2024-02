Secretário de Estado dos EUA irá se reunir com Lula na próxima semana

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, irá viajar para o Brasil na próxima semana, quando se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A audiência entre os dois deve ocorrer em Brasília na próxima quarta-feira (21/2).

Segundo o governo norte-americano, a reunião de Blinken e Lula será para discutir questões bilaterais regionais e globais entre os dois países. Um dos temas será a cooperação do Brasil e dos EUA para a transição de energia energética e a garantia dos direitos dos trabalhadores.

Entre 20 e 21 de fevereiro ocorre a reunião de chanceleres do G20, no Rio de Janeiro. O evento deve contar com representantes das principais economias do mundo.

Assim como Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irá participar da reunião do G20, no Brasil, como informou o colunista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

O G20 foi criado na década de 1990 com o intuito de discutir questões econômicas, políticas e sociais entre os Estados-membros.

A reunião do grupo na próxima semana antecede a Cúpula do G20, marcada para novembro deste ano, também no Rio de Janeiro. O presidente Lula tem se articulado internacionalmente para o encontro.

Visita à América do Sul Na próxima quinta-feira (22/2), Antony Blinken irá embarcar para Buenos Aires, onde irá se encontrar com o presidente da Argentina, Javier Milei. A reunião será marcada pela discussão sobre o crescimento econômico sustentável, direitos humanos e a importância da democracia.

“Brasil e Argentina são dois dos nossos parceiros mais importantes nas Américas. A amplitude e profundidade das nossas relações nos permite trabalhar em conjunto para reforçar a segurança regional e global, e alcançar o crescimento econômico inclusivo e a prosperidade para os nossos povos através do comércio e do investimento”, informou o governo dos EUA.