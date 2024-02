Secretário dos EUA, Blinken chega ao Brasil para reunião com Lula

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, chegou ao Brasil na noite dessa terça-feira (20/2). O avião do membro do governo norte-americano desembarcou na Base Aérea de Brasília, no Distrito Federal.

O representante do governo norte-americano foi recebido pela embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley, e pelos representantes do Itamaraty Orlando Timponi e Christiano Figueirôa, chefe do departamento da América do Norte da pasta.

O chanceler Mauro Vieira não participou da recepção por estar no Rio de Janeiro.

Blinken se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (21/2). A reunião deve englobar questões bilaterais e globais.

Veja imagens da chegada:

O secretário enfatizará o apoio dos Estados Unidos a temas como a presidência do Brasil no G20 e à realização da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do bloco no Rio de Janeiro.

blinken

IGO ESTRELA/Metropoles @igoestrela

blinken US

blinken EUA

blinken Estados unidos

Anthony blinken

Na pauta ainda está o bicentenário das relações entre o Brasil e os EUA. Após a independência do Brasil em 1822, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a nação, em 1824.

Depois, Blinken viaja ao Rio de Janeiro para participar da reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20. Depois disso, ele partirá para a Argentina, onde se encontrará com o presidente Javier Milei.