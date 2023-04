Secretários de Segurança Pública de cinco Estados se reúnem para discutir ação contra crime organizado nas fronteiras

Nesta sexta-feira, 31, secretários estaduais de Segurança Pública do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul se reuniram para discutir a atuação contra o crime organizado nas fronteiras. O foi primeiro encontro para a assinatura de um termo de cooperação técnica entre as forças de segurança pública foi realizado no Paraná e o principal objetivo é utilizar os serviços de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar de cada Estado para combater as facções criminosas. Segundo o secretário paulista de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ações para combater o tráfico de drogas já tem sido realizadas com foco em enfraquecer estas facções, pois a maioria delas têm o tráfico como principal fonte de receita. O próximo encontro está previsto para ser realizado daqui a dois meses no Estado de São Paulo.

*Com informações do repórter David de Tarso