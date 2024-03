Seguiremos na luta por justiça, diz Psol

PF fez operação neste domingo (24.mar) contra os envolvidos no assassinato de Marielle Franco, então vereadora do partido no Rio de Janeiro

Marielle Franco (foto) tinha 38 anos quando foi morta a tiros no Bairro do Estácio, zona norte do Rio de Janeiro, com o motorista Anderson Torres; acima, em 2016 Mídia Ninja (via Flickr) – 17.set.2016

PODER360 24.mar.2024 (domingo) – 11h19



O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) declarou na manhã deste domingo (24.mar.2024) que seguirá na “luta por justiça” para que os envolvidos na morte de Marielle Franco, vereadora do partido no Rio de Janeiro, em 2018, sejam julgados e condenados.

“Nós seguiremos na luta por justiça até que todos os envolvidos sejam julgados e condenados. Levaremos adiante o legado e as lutas que Marielle Franco incorporava”, disse o partido em nota (leia a íntegra abaixo).

Neste domingo (24.mar), a PF deflagrou a operação Murder Inc. e prendeu mais 3 suspeitos de envolvimento nos assassinatos de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes. Foram presos:

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro – acusado de ser um dos mandantes; Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), deputado federal – acusado de ser um dos mandantes; Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio – acusado de ter obstruído as investigações. A prisão dos 3 se dá depois de o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ter anunciado que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou a delação premiada de Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle em 2018.

Eis a íntegra da nota divulgada pelo Psol neste domingo (24.mar.2024):

“Após um pouco mais de 6 anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, hoje finalmente foram presos os apontados como mandantes desse crime covarde, bem como uma das pessoas que teria obstruído as investigações. Nós seguiremos na luta por justiça até que todos os envolvidos sejam julgados e condenados. Levaremos adiante o legado e as lutas que Marielle Franco incorporava

“Marielle, presente!

“Anderson, presente!

“Hoje e sempre!

“PSOL – Presidência nacional”