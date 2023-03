Segundo dia da Feira Março Mulher supera 6 mil atendimentos

O segundo dia da Feira Março Mulher, que acontece no estacionamento externo da Arena Fonte Nova, em Salvador, ultrapassou a marca de 6 mil atendimentos nesta quinta-feira (9). A ação, que é realizada desde a última quarta-feira (8), leva serviços de saúde e cidadania para quem mais precisa, integrando um calendário de ações de promoção e valorização da mulher executado pelo Governo do Estado ao longo do mês de março. A iniciativa é promovida pela Secretaria da Saúde (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana alertou que não existe a necessidade de a população aguardar por longos períodos na fila em busca de atendimento. “A gente compreende que a ação atrai milhares de pessoas pela facilidade de acesso, fato que não é observado ao peregrinar em busca de serviços odontológicos, médicos e nutricionais nos postos de saúde de Salvador. Porém, destacamos que não há necessidade de aguardar por horas na fila. Hoje, por exemplo, por volta de 7h já tínhamos iniciado o processo de triagem e atendimento. E o serviço vai continuar sendo ofertado até sábado. Então, convidamos a todas que venham participar da Feira Março Mulher”, afirmou.

No local, as mulheres podem realizar consultas com cirurgião geral e realizar exames, como preventivo; ultrassonografia (mama, transvaginal, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles); eletrocardiograma; raio-x; mamografia em mulheres de 50 a 69 sem indicação médica; exames laboratoriais e testes rápidos para ISTs (HIV, Sífilis e Hepatite). Para acessar os atendimentos é necessário levar RG, cartão do SUS e requisição médica, para o caso de ultrassonografia.

Mais de 8 mil atendimentos no primeiro dia

Somente no primeiro dia da Feira Março Mulher, mais de 8 mil atendimentos foram realizados, sendo as ações de oftalmologia e preventivo as mais procuradas. “Ontem também superamos as expectativas e realizamos mais de 8 mil atendimentos. Todos os dias estamos iniciando os trabalhos antes das 7h para garantir ainda mais agilidade no processo”, explicou o coordenador da ação pelas Voluntárias Sociais, Edvaldo Gomes.

Além da oferta dos serviços de saúde, estão sendo oferecidos serviços de cidadania como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade, de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. A ação proporciona para as mulheres o cadastramento e/ou atualização dos dados pessoais e profissionais do trabalhador no Sistema Intermediação de Mão de Obra (IMO), viabilizando o acesso à intermediação de mão de obra e demais serviços do Serviço Estadual de Intermediação para o Trabalho (Sine).

Empoderamento financeiro e educação

Ainda na Feira Março Mulher, foi montado um espaço voltado para o fortalecimento econômico de empreendedoras negras e indígenas, com a realização da Feira de Empreendimentos que conta com a presença de 20 expositoras, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). Também são oferecidos serviços de orientação e momentos de diálogo sobre os impactos do racismo na saúde de mulheres negras e indígenas.

A Secretaria da Educação do Estado também participa da Feira Março Mulher com a divulgação de vários programas e cursos técnicos que trarão grandes oportunidades para as mulheres, entre eles o Programa de Certificação CPA Digital, que possibilita o atendimento de adolescentes, jovens, adultos e idosos, a partir de 15 anos, para o Ensino Fundamental, e 18 anos, para o Ensino Médio, aumentando o nível da escolaridade da população baiana.