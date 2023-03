‘Segura da corda do caranguejo’: Avião adia pouso após animal aparecer na pista do aeroporto

Imagina ter que esperar mais 10 minutos para pousar devido a um caranguejo na pista do aeroporto? Foi o que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (20).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o avião ainda rodando devido ao animal que estava na pista do aeroporto. O comandante da aeronave conversou com os passageiros para explicar o motivo da demora.

“Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista [risos], acredite se quiser”, disse.

Ele ainda comentou que a torre de controle obrigou a aeronave permanecer no céu enquanto uma equipe do aeroporto fizesse uma vistoria no local.

A Zurich Airport Brasil, que administra o Aeroporto de Vitória, negou que tenha sido vários caranguejos, e sim, apenas um que estava na pista. O procedimento é padrão e, após a retirada do animal, todas as operações voltaram ao normal.

O animal surgiu no local porque bem próximo ao aeroporto existe um manguezal, segundo o g1.