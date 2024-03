Seguradoras defenderão modelo de tributação em reunião com Haddad

Setor aproveitará que a Fazenda ainda faz ajustes na regulamentação da reforma para apresentar sugestões na 6ª (15.mar)

O ministro Fernando Haddad (foto) receberá representantes do setor de seguros na manhã de 6ª feira (15.mar), no gabinete da Fazenda, em São Paulo Sérgio Lima/Poder360 – 15.jan.2024

Houldine Nascimento 14.mar.2024 (quinta-feira) – 23h40



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá na 6ª feira (15.mar.2024), em São Paulo, representantes do setor de seguros. A expectativa é de que as seguradoras apresentem ao chefe da equipe econômica do governo Lula o modelo de tributação que avaliam ser o adequado para o segmento, conforme apurou o Poder360.

A Fazenda deve encaminhar ainda em março os projetos de lei complementar para a regulamentação da Reforma Tributária. O setor aproveitará que o ministério ainda faz ajustes na proposta para apresentar sugestões sobre o tema. Embora não seja o assunto central, o novo marco de seguros (PLC 29/2017) pode entrar na pauta.

Também estarão entre os participantes do encontro:

Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas; Alessandro Octaviani, superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados); Dyogo Oliveira, presidente da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização); Esteves Colnago, diretor de Relações Institucionais da CNseg; Rafaela Barreda, diretora-presidente do Lloyd’s Brasil; Karsten Steinmetz, CEO da subsidiária brasileira da Munich Re; Claudio Mendes, diretor-financeiro da Swiss Re Brasil.