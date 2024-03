Segurança é o principal problema de SP para 23%, diz Datafolha

Conforme a pesquisa, a saúde está em 2º lugar nas preocupações dos paulistanos, seguido das enchentes

Levantamento do Datafolha mostra que, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados; na foto, vista aérea de São Paulo Fabricio Pereira/Pixabay

Levantamento divulgado pelo Datafolha na 2ª feira (11.mar.2024) indica que 23% dos paulistanos consideram a segurança como o maior problema de São Paulo. Em seguida estão a saúde (16%) e as enchentes (9%).

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha de 7 a 8 de março de 2024. Foram entrevistadas 1.090 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-08862/2024. Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo do estudo foi de R$ 95.438,14. O valor foi pago pela Folha de S.Paulo com recursos próprios.

Quando questionados sobre o maior problema de São Paulo, os entrevistados responderam:

segurança/violência/criminalidade – 23%; saúde/hospitais/postos de saúde – 16%; enchentes/canalização de esgoto – 9%; transporte coletivo – 7%; calçamento/asfaltamento/buracos – 5%; educação/escolas/creches – 5%; limpeza/coleta de lixo/sujeira na cidade – 5%; saneamento básico (água e esgoto) – 4%; moradia/habitação – 4%; moradores de rua – 3%; trânsito – 2%; desemprego/combate ao desemprego – 2%; zeladoria/administração/falta de gestão – 1%; Cracolândia – 1%; pobreza/miséria – 1%; combate à corrupção/moralização da administração – 1%; infraestrutura – 1%; impostos/taxas – 1%; desigualdade/desigualdade social – 1%; mobilidade – 0%; tráfico/consumo de drogas – 0%; a cidade não tem problemas/nenhuma área – 0%; as ruas — 0%; fome – 0%; luz/rede elétrica/energia – 0%; conservação de praças/parques/urbanização – 0%; menor abandonado/crianças de rua – 0%; todos/tudo –0%; outros – 5%; não sabe – 4%. Quando os eleitores foram questionados sobre quais áreas deveriam ser a prioridade do próximo prefeito para melhorar a vida dos moradores de São Paulo, as respostas foram:

segurança – 18%; saúde – 17%; educação – 11%; situação dos moradores de rua – 11%; enchentes – 9%; emprego – 9%; habitação – 8%; situação da Cracolândia – 5%; transporte coletivo – 4%; conservação de calçadas, ruas e avenidas – 2%; limpeza urbana – 2%; preparar a cidade para as mudanças climáticas – 2%; situação do trânsito – 0%; outra resposta – 1%. Sobre os temas prioritários para melhorar a sua própria vida, os eleitores responderam segurança (22%), saúde (18%), emprego (16%) e educação (11%).

O levantamento do Datafolha mostra que, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o pré-candidato do Psol, Guilherme Boulos, tem 30% das intenções de voto. É seguido pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 29%. Eles estão tecnicamente empatados.

