Seis em cada dez brasileiros sentem insegurança ao caminhar pelas ruas de onde moram, aponta pesquisa

A nova pesquisa Datafolha aponta que seis em cada dez brasileiros sentem insegurança ao caminhar pelas ruas dos municípios de onde moram. Dos 2.016 entrevistados com mais de 16 anos em todo o país, 34% disseram que se sentem muito inseguros após o anoitecer e 26% revelaram ter um pouco de insegurança. Em comparação ao mesmo levantamento feito em 2022, os dados deste ano registraram queda. No ano passado, 37% falaram que se sentiam muito inseguros e 27%, um pouco inseguros. Outro destaque vai para a insegurança nas ruas durante à noite. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos entrevistados responderam que se sentiam inseguros ao caminhar à noite em seu próprio bairro, especialmente as mulheres e pessoas com mais de 45 anos. Além disso, o levantamento traz sobre o perfil ideológico dos entrevistados, que aparece como um dos fatores que mais influenciam a percepção da segurança. Para se ter ideia, a variação de quem se identifica como bolsonarista e petista é maior do que comparações regionais, por faixa de renda, sexo ou cor da pele. Dos petistas ou que se declararam próximo ao partido, 54% disseram que sentem algum grau de segurança. Por outro lado, 74% dos bolsonaristas ou simpatizantes do ex-presidente comentaram que se sentem muito ou pouco inseguros. O levantamento foi feito em 12 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

*Com informações do repórter David de Tarso.

