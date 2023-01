Seis novos ministros são empossados no terceiro dia de governo; veja quem assumiu cargo nesta terça

Ao menos outros 10 ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiram cargo nesta terça-feira, 3. A primeira cerimônia deu posse a Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. No evento, ele afirmou que recebe a pasta “arrasada” e prometeu que “todo ato baseado no ódio” será revisto. “Recebo o ministério arrasado, conselhos foram encerrados e o orçamento foi drasticamente reduzido. A gestão anterior tentou extinguir a Comissão de Mortos e Desaparecidos, não conseguiu. Todo ato ilegal, baseado e praticado no ódio e no preconceito, será revisto por mim e pelo presidente Lula”, afirmou. Em seu primeiro discurso, Silvio Almeida também se direcionou aos trabalhadores, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, indígenas e idosos, afirmando que esses cidadãos “existem” e são valiosos para o governo. “Quero ser ministro de um país que ponha a vida e a dignidade humana em primeiro lugar”, acrescentou.

Outro ministro a assumir o cargo foi Luiz Marinho, que comandará a pasta do Trabalho. Na cerimônia, ele afirmou que vai apresentar uma proposta para valorização do permanente do salário mínimo e prometeu dar “protagonismo inédito” ao ministério. Na pasta dos Transportes, Renan Filho (MDB) disse que aumentar a malha ferroviária será prioridade para “mais segurança para motoristas e suas famílias, vamos cada vez mais tirar a carga pesada das rodovias e passá-la para os trilhos”. No Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves prometeu “defesa radical” dos direitos e prometeu uma pasta para “todas as mulheres”. As que votaram e as que não votaram conosco. E das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade. Negras, brancas, indígenas, LGBTQIA+, as do campo, da cidade e das águas. Será um Ministério de todas, e com um norte muito definido. Faremos a defesa radical da garantia dos direitos das mulheres”, disse a ministra.

Ainda nesta terça-feira, Paulo Pimenta assumiu a Secretaria de Comunicação do governo Lula, Jader Filho, o Ministério das Cidades, e Vinícius Marques, a Controladoria-Geral da União. Como a Jovem Pan mostrou, a posse dos ministros começou na segunda, 2, com cerimônia no Ministério da Fazenda, que será comandado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Além dele, outros 15 ministros assumiram seus cargos e anunciaram prioridades das pastas: Camilo Santana, no Ministério da Educação; José Múcio, no Ministério da Defesa; Nísia Trindade, na Saúde; Rui Costa, na Casa Civil; Carlos Fávaro, na Agricultura; Flávio Dino, na Justiça; Alexandre Padilha, na Secretaria de Relações Institucionais; e Wellington Dias, que vai comandar a pasta de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. A expectativa é que as cerimônias de posse aconteçam até a próxima quarta-feira, 4, com Marina Silva assumindo o Meio Ambiente e o vice-presidente Geraldo Alckmin, a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação.