Sem Anielle, Lula deve apresentar outra opção do PT para vice de Paes

Divulgação/Facebook

1 de 1 O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes – Foto: Divulgação/FacebookMesmo após desistir de emplacar a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, na vaga, o PT avisou a Eduardo Paes (PSD) que não abrirá mão de indicar o vice dele na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro deste ano.

Segundo lideranças petistas ouvidas pela coluna, o presidente Lula pretende apresentar a Paes, nas próximas semanas, outro nome do partido para a vice. Hoje, há pelo dois petistas cotados para a vaga:

André Ceciliano, atual secretário especial de Assuntos Federativos do governo federal; Adílson Pires, atual secretário de Assistência Social de Paes. Na avaliação de caciques do PT, não há como partido apoiar a candidatura de Paes à reeleição sem ter o direito de indicar o companheiro de chapa do atual prefeito.

Como mostrou a coluna, o PT desistiu de indicar o nome de Anielle como vice de Paes após resistências da própria ministra e, sobretudo, do prefeito, que deseja ter como vice um nome de seu grupo político.

Paes quer ter um aliado de primeira hora como companheiro de chapa porque pretende deixar o cargo em abril de 2026 para se candidatar ao governo do Rio, o que levará seu vice a assumir a prefeitura.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?