Sem conselheiros experientes, Lula recorre a Janja para “alertas”

Lula e Janja se cumprimentam com um “soquinho” durante live realizada em dezembro de 2023 Ricardo Stuckert/PR – 19.dez.2023

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, tem ocupado o posto de principal conselheira do 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É uma das poucas pessoas que faz críticas e alertas sobre a condução do governo. A função é reconhecida pelo próprio chefe do Executivo, que montou a cúpula da sua administração com ministros que não fizeram parte de sua trajetória política e, por isso, não têm liberdade para dar “palpites ao chefe”.

A situação foi explicitada por Lula em seu discurso na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, na 2ª feira (8.mar.2024). “Estou feliz sobretudo pelo lado crítico da Janja. Não é uma ‘Maria vai com as outras’. Não é um ‘Zé Ninguém’. Ela faz questão de me alertar das coisas ruins. Das coisas boas não precisa porque eu vejo na cara de vocês. Mas as coisas ruins, muitas vezes, mesmo os amigos da gente não têm coragem de dizer. ‘Ah, eu vou falar tal coisa, o Lula vai ficar ofendido, ele vai ficar chateado’”, declarou.

O presidente disse considerar o papel exercido por Janja como “muito importante”.

“Alguém tem que dizer para vocês das coisas que não estão legais. Alguém tem que ter coragem de puxar o paletó e falar: ‘Não vai, ou vai’. Tem que ter alguém assim e ela faz isso”, disse.

Nos seus 2 primeiros mandatos (2003-2010), Lula levou ao Palácio do Planalto antigos companheiros do PT que trilharam o caminho político com ele. Tinha ao seu lado nomes como José Dirceu e Gilberto Carvalho, o último era conhecido pelo apelido de “grilo falante”. Amigos Luiz Gushiken (1950-2013) e Márcio Thomaz Bastos (1935-2014), ambos já falecidos, também eram próximos e o aconselhavam. Todos tinham liberdade para tratá-lo informalmente e “dar broncas”. Enfrentavam eventuais rompantes do chefe, mas, por vezes, o faziam mudar de ideia.

Janja atende às ligações de Lula no Alvorada Afastado desde que foi preso nos processos do Mensalão e da Lava Jato, Dirceu voltou a circular pelos meios políticos de Brasília e envia recados ao presidente. Ainda assim, a influência nas decisões do chefe do Executivo é muito inferior ao que já foi nos outros mandatos. Carvalho foi escanteado do convívio diário e assumiu a Secretaria de Economia Solidária no Ministério do Trabalho.

Para o 3º mandato, Lula preferiu “renovar o time”. Disse logo depois de ter sido eleito que o “técnico poderia ser velho, mas os jogadores precisariam ser novos”. A consequência, porém, é que nenhum dos ministros mais próximos têm liberdade para contestar o presidente.

O Poder360 apurou que o único dos atuais 38 ministros que chama Lula pelo nome e tem espaço para falar sobre problemas na gestão é Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Eles se conhecem desde a década de 1980, período em que atuaram no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, é um dos poucos da atual configuração do Planalto que também tem poder de influenciar o chefe. É atribuído a ele a escalada na retórica de Lula nos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, e na defesa do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Amorim foi chanceler do Brasil nos 2 primeiros mandatos do petista.

O líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é outro considerado próximo de Lula e a quem o presidente escuta. Ele foi cotado para assumir um cargo no governo, mas o petista preferiu que ele permanecesse no Congresso.

Sem interlocutores propensos a apontar os erros do governo, a tarefa cabe cada vez mais a Janja. A exaltação do papel de conselheira feito por Lula na 2ª feira (8.mar) não foi a 1ª vez. Relembre abaixo:

23.jan.2024 – em entrevista à rádio baiana Metrópole, Lula disse que a primeira-dama é como o “farol” de seu governo. Afirmou que a socióloga se preocupa com a política e vive o tema “24 horas por dia”. Assista ao vídeo abaixo (2min49s):

19.dez.2024 – Lula e Janja participaram juntos da live semanal. O petista afirmou que a primeira-dama era uma “agente política”, que participa das decisões tomadas por ele com palpites e conselhos. Declarou também ela não precisava ter um cargo oficial para desempenhar um papel no governo e que ambos poderiam ser vistos como “um modelo”. Assista ao vídeo abaixo (3min6s):

ALVO DE CRÍTICAS Por sua grande influência junto ao presidente e suposta ingerência no governo, Janja é alvo frequente de críticas, inclusive de aliados do chefe do Executivo. É comum ouvir de assessores de Lula que a primeira-dama tem mais poder do que os ministros da Esplanada.

Janja também costuma participar de reuniões de trabalho do presidente e é presença constante nas viagens de Lula. Em 2 de junho de 2023, Lula chamou a primeira-dama de “assessora” ao tentar trocar os papeis que estava lendo durante evento em uma universidade em São Bernardo do Campo (SP).

A primeira-dama, no entanto, esteve ausente em 3 importantes eventos:

7.jul.2023 – comemoração de Lula com o Centrão no Alvorada; 22.fev.2024 – happy hour de Lula com deputados, ministros; 5.mar.2024 – happy hour de Lula com senadores e ministros. Apesar da influência, a primeira-dama já sofreu algumas derrotas. Ela foi contra as demissões da ex-ministra do Esporte Ana Moser e da ex-presidente da Caixa Rita Serrano. Ambas perderam os cargos para acomodar nomes indicados pelo Centrão na época em que o governo precisou abrir espaço na cúpula para o grupo político.

Em junho de 2023, Janja se defendeu das críticas. Disse que não interfere na gestão e que só conversa com Lula. Segundo a socióloga, a vida seria mais fácil se ela “fosse mais fútil”. Deu a declaração durante um encontro com mulheres quilombolas.

“As mulheres têm que estar mais e mais nos ambientes de poder. É por isso que eu estou ao lado do presidente Lula. Às vezes, me perguntam: ‘Você não se mete demais?’ Eu não me meto. Eu apenas falo. Seria mais fácil para mim se eu fosse mais fútil, mas não consigo. Eu falo e falo na hora do almoço também, aquele almoço que todo mundo pergunta”, disse.