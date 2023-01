Terroristas tinham treinamento específico, diz senador sobre ataques

O senador Marcos do Val (Podemos -ES) afirmou, nesta segunda-feira (9/1), que os terroristas que invadiram a sede dos Poderes tinham “treinamento específico”. A declaração foi dada após reunião entre líderes partidários do Senado Federal.

Do Val, que tem atuação área da segurança pública, disse ter analisado imagens de câmeras de segurança e notado o modus operandi dos terroristas. O parlamentar também pontuou que os terroristas conheciam a área interna do prédio.

“Utilizaram os hidrantes, já sabiam onde estavam. Jogavam água para dispersar o gás lacrimogêneo, e jogavam fumaça dos extintores de incêndio para que a poeira pudesse atrapalhar a visualização dos policiais. O modus operandi foi inédito. Não tenho dúvida de que alguém com especialidade passou esse letramento, que foi repetido nas três casas”, afirmou Do Val.

O senador disse que alguns terroristas usaram estilingues e bolas de chumbo para quebrar as vidraças do Congresso Nacional. Além disso, a data do ataque foi escolhida de forma estratégica, já que as Casas estão em recesso legislativo, avalia o parlamentar.

Atos antidemocráticosAos gritos de “faxina geral” e ao som do Hino Nacional, bolsonaristas ocuparam a Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (8/1), em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022.

Por volta das 14h40, extremistas invadiram o Congresso Nacional sob uma chuva de bombas de gás lacrimogênio. Em seguida, conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar do Distrito Federal e entrar no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República.

Veja imagens da destruição deixada no Senado Federal:

Vidraças, cadeiras e mesas dos dois prédios públicos foram quebradas (veja fotos do interior do Palácio do Planalto depredado). Funcionários do Congresso Nacional que estavam de plantão foram ameaçados.

O último alvo dos manifestantes extremistas foi o Supremo Tribunal Federal (STF). O prédio do órgão do Judiciário foi invadido por volta das 15h45.