Sem querer ir à aula, criança finge desmaio, mãe entra em pânico e aciona o Samu

Uma criança da cidade de Maringá, no interior do Paraná, não queria ir para a escola. Para fugir da aula, a estratégia bolada por ele foi fingir não ter acordado. Ao ver o filho supostamente desmaiado, a mãe entrou em pânico e acionou uma equipe do Samu na última sexta-feira (17).

O chamado ocorreu às 7h30 da manhã, segundo o g1. A mãe relatou que o filho não reagia a chamados e estímulos.

“No caminho, a gente já imaginou que poderia ser desde uma simples hipoglicemia até um mal súbito”, disse o médico Joel Agostinho Ghiraldi Darte ao g1.

Ao chegar na residência, a equipe médica percebeu que não se tratava de nada grave e que o menino provavelmente estava fingindo. “Na primeira avaliação, a criança não tinha a pele fria, não estava cianótica (pele roxa), não tinha alterações clínicas e reagia ao mínimo estímulo. Ficamos mais calmos”, contou o médico.

O menino só “acordou” quando os socorristas disseram que teriam de realizar um teste de glicemia, que usa uma agulha.