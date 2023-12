Senado aprova indicados do governo à CVM

Daniel Maeda e Marina Copola foram sabatinados também nesta 3ª feira (12.dez) na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa Alta

Na imagem, as indicações do governo para a diretoria da CVM durante sabatina na CAE: Marina Palma Copola, na ponta da esquerda, e Daniel Walter Maeda Bernardo, na ponta da direita Marcos Oliveira/Agência Senado – 12.dez.2023

PODER360 12.dez.2023 (terça-feira) – 19h42



O Senado aprovou nesta 3ª feira (12.dez.2023) as indicações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a diretoria da CVM (Convenção de Valores Mobiliários). Daniel Walter Maeda Bernardo foi aprovado pelos senadores com 56 votos, 2 contrários e 3 abstenções, enquanto Marina Palma Copola de Carvalho teve 58 votos a favor e 1 contra.

Mais cedo, Maeda e Copola foram sabatinados pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) da Casa Alta.

Nesta 3ª feira (12.dez), o plenário do Senado fez um esforço concentrado para votar indicações do governo para compor órgãos públicos. Os senadores aprovaram nomes para o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Ecômica) e para o BC (Banco Central).

HISTÓRICO DE INDICAÇÕES A Comissão de Valores Mobiliários está vinculada ao Ministério da Fazenda. Segundo a própria autarquia, tem o objetivo de “desenvolver, regular e fiscalizar” o mercado de valores mobiliários.

Em 27 de novembro deste ano, Lula enviou ao Senado a indicação de Daniel Maeda e Marina Copola à CVM.

Daniel Maeda é formado em engenharia civil pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e em direito pela Unesa (Universidade Estácio de Sá). Ele faz parte da CVM como superintendente de supervisão de investidores institucionais desde 2016.

Marina Copola formou-se em direito em 2007 pela USP (Universidade de São Paulo). É mestre em direito econômico pela mesma instituição. De 2009 a 2011, a indicada atuou na CVM como assessora técnica na diretoria da autarquia.