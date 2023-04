Seo Tuta, fundador da Jovem Pan, completa 92 anos nesta sexta-feira

O empresário da comunicação e fundador da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, completa 92 anos nesta sexta-feira, 28. O Seo Tuta, como é conhecido, é dono de uma trajetória muito bem-sucedida. A carreira no meio jornalístico teve início no final da década de 1940. Tuta foi idealizador e comandou os programas que impactaram gerações, no rádio e na televisão. Na década de 1960, na TV Record, criou os festivais, que além de marcarem época, contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Nessa trilha de êxito, ele formatou programas como a Família Trapo que tinha no elenco estrelas como Ronald Golias, Hebe Camargo e Jô Soares. Determinado a implementar um jornalismo de credibilidade 24 horas por dia, colocou como prioridade a informação e prestação de serviço, no que seria a transformação da antiga Rádio Panamericana em Jovem Pan, já na década de 1970.

O Seo Tuta ainda foi responsável pelas primeiras transmissões esportivas ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo. E foi o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão em streaming pela internet, quando idealizou a Jovem Pan Online. Uma das marcas da personalidade de Seo Tuta é a valorização do trabalho em equipe, premissa nas redações e nos bastidores do rádio e da TV. É por isso que o título de sua biografia carrega a frase: “Ninguém faz sucesso sozinho”. A obra venceu o Grande Prêmio da Crítica da APCA. Este foi apenas um entre tantos prêmios e homenagens recebidos pelo empresário ao longo da trajetória profissional vitoriosa.