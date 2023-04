Sepultura, Raimundos e várias bandas de rock animam 63 anos da capital

Os amantes do rock nacional têm mais motivos para comemorar. Na semana em que Brasília completa 63 anos, a cidade conhecida como capital do rock receberá a primeira edição do Sesc + Rock. O evento reunirá grandes bandas brasileiras como Sepultura e Raimundos, além de artistas locais como As Verdades de Anabela e Galinha Preta com a participação de Gilmar Batista, vocalista do grupo ARD.

Promovido pelo Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), o festival ocorrerá no estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama, em 22 de abril.

“É com uma satisfação enorme que o Sesc visita esse ritmo musical tão rico e histórico que é o rock. E trazer um nome de extrema relevância desse gênero musical para uma apresentação gratuita no estacionamento do Estádio Bezerrão é algo que nos traz grande satisfação”, afirma o diretor regional do Sesc, Valcides de Araújo. “O Sesc + Rock é mais uma oportunidade de diversão para toda a população do DF e fortalece o setor cultural no nosso quadradinho.”

Apesar de gratuito, para acessar as apresentações, os interessados deverão retirar os ingressos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao projeto Mesa Brasil.

As doações poderão ser feitas até o dia 15 de abril nas unidades do Gama, Taguatinga Norte e Setor Comercial Sul, que estarão abertas de segunda a sábado, das 12h às 20h.

SepulturaCriada em 1984 em Minas Gerais, o Sepultura combina death metal e thrash metal com elementos típicos de músicas tribais indígenas brasileiras, além de outros estilos como da cultura japonesa e africana. A banda já vendeu mais de 50 milhões de discos mundialmente.

Mesa Brasil SescO Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de Bancos de Alimentos formada por mais de 3 mil parceiros doadores (produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade) que doam excedentes de produção; alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo; e doações.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas.

SESC + RockSite | Instagram

Quando: 22 de abril (sábado)

Onde: Estacionamento do Estádio Bezerrão (Gama)



Abertura dos portões: 14h

Evento gratuito com doação de 1 kg de alimento

* Não serão recebidos alimentos no dia do festival

Classificação indicativa: 16 anos

Para mais informações, acesse o site do Sesc-DF