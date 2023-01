Sequestrada em Vilas, mulher é abandonada próxima ao aeroporto após ter cartões roubados

Uma mulher foi sequestrada em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, nesta quarta-feira (25). A vítima foi encontrada horas depois terminal de ônibus do Aeroporto Internacional de Salvador com celular e três cartões de crédito furtados.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Praia de Mucuripe. Após a vítima ser encontrada, policiais realizaram rondas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

Já a Polícia Civil limitou-se a dizer que a Coordenação de Repressão à Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) segue apurando o crime. “Mais detalhes não podem ser divulgados para não interferir no andamento da investigação”, diz a nota.