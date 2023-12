Sergio Marone posa de sunga e chama atenção: “E esse cano PVC?”

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Sergio Marone em foto colorida. O ator aparece sem blusa, apenas de sunga azul, deitado e com as mãos atrás da cabeça – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramSergio Marone esquentou ainda mais este sábado (16/12) ensolarado ao postar uma foto de sunga em seu Instagram. Na legenda da imagem, onde mostra a barriga tanquinho, o artista questionou se os seguidores haviam separado o lixo, mas o que chamou atenção mesmo foi o “cano PVC” do ator.

“Já separou o lixo hoje? Eu já… bora curtir essa delícia de sábado jogado no meu @benji.home #EcoSexual. Reduza, reutilize, recicle, repense!”, escreveu o ator.

Nesta semana, o ator — que se declarou ecossexual — contou ao iG que não tem interesse nos indivíduos que não reciclam o lixo ou que não são ecologicamente corretos. “Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, [fica] completamente fora do meu interesse”, explicou ele.

Nos comentários da publicação, no entanto, o que chamou atenção dos internautas foi o tamanho da “mala” de Marone. Um deles, inclusive, questionou: “Separou mesmo [o lixo]? E esse cano PVC na sunga?”.

“Se essa foto estivesse em 4K, eu teria visto suas células, porque eu dei um zoom tão forte”, disse outro. “Quem dera ser uma ecobag agora”, brincou um terceiro.

