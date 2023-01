Sério? Que nada!

Uma produção monocromática usando o blazer pode ganhar um tom mais divertido. E como quebrar com a seriedade da peça e injetar uma boa dose de humor? Investindo em uma t-shirt descolada, simples assim. Atrás de uma boa inspiração? Então, vale conferir essa imagem de moda que funciona como uma ótima referência, da collab entre Cici Navarro, empresária e influenciadora, com a sua marca referência em jalecos de luxo, a Dra. Cherie (dracherie.com.br). Very cool!

Coadjuvante perfeito

Uma meia bem pensada pode dar aquele toque fashion ao look e tirá-lo, imediatamente do lugar comum, mas para isso vale apostar em um modelito certeiro como esse garimpado na loja virtual da Fiever (fiever.com.br). Dica de stylist: use com vestido para uma proposta bem original. Esse par você leva para casa por R$ 29.

Olho nele

Se tem uma peça que combina com o Verão é o chinelo. Está atrás de um para chamar de seu, porém vem dando preferência a um modelito com pegada mais urbana? Então, dá só uma espiadinha nesse achadinho da Fila. Arremate o seu no e-commerce da Netshoes por R$ 89,99.

Eles na moda

Boys descolados estão a fim de investir em um short de efeito para deixar a produção não passar despercebida? O vixe amou o modelo à venda no site da Peton (petonshop.com.br), que custa R$ 139,9 e casa muito bem com qualquer t-shirt moderninha.

Oriente-se

Um leque bem colorido com aquele quê oriental é aquele artefato perfeito para decorar um cantinho da casa com bossa. A peça multifuncional fica bem presa na parede, como também pode ser colocada apenas em cima de um livro. Onde achar? Na loja da Souk (souqstore.com.br). Preço: R$ 173,4.

Deu praia

A canga não pode faltar no armário de Verão, principalmente nessa época de termômetros nas alturas. Escolhe um modelo com uma estampa trendy, pois é o tipo de item que cada dia possibilita uma amarração diferente, basta usar a criatividade. Essa batizada de Mandala custa R$ 79,99 e traz todo colorido do Verão

Nota 10: Os fashionistas já escolheram o chapéu da vez para arrasar nas lavagens e nas festinhas de Verão. O modelo vietnamita é o preferido da turma que tem atitude e estilo.

Nota 0: Uma mãe foi com o filho ver um filme censura livre, mas a criança não entendia nada e ela passou a sessão inteira cochichand para explicar o que se passava. Muitos espectadores ficaram incomodados. De última!