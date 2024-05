Governo de SP reforça ajuda ao RS e envia agentes de segurança e 38 toneladas de donativos

O Governo de São Paulo reforçou o apoio às ações das forças de segurança pública do Rio Grande do Sul para auxiliar nos resgates das cidades gaúchas afetadas pelas fortes chuvas e para a manutenção da ordem pública. Na quarta-feira (8), 44 policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental de São Paulo embarcam para à cidade de Caxias do Sul para integrar os esforços, juntamente com 12 viaturas, um caminhão e nove embarcações especializadas. O novo efetivo irá se somar aos mais de 60 integrantes do Corpo de Bombeiros, do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo e da Defesa Civil do Estado que já estão no estado gaúcho para auxiliar no resgate de vítimas das fortes chuvas.

. A mobilização paulista ganhou reforço também com o envio de mais 38,2 toneladas de donativos pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil do Estado. Nesta terça-feira, duas carretas deixaram o depósito do FUSSP com destino ao município de Estrela (RS), com a ajuda humanitária, que incluiu alimentos, colchões, medicamentos, além de 125 cadeiras de rodas e banho e 100 camas para pets doadas pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Até o momento, o Governo de SP já encaminhou 51,98 toneladas de insumos diversos de itens de primeira necessidade para o Rio Grande do Sul. Entre os itens enviados para o município de Estrela, região do centro oriental do estado, estão 8 paletes de produtos de limpeza, 20 com cestas básicas, totalizando mil cestas na remessa, 6 paletes com produtos de higiene pessoal, nove geradores, 4,8 mil cobertores, além de pacotes de água potável, remédios e outros produtos de limpeza.

Como forma de apoio, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, no Morumbi, foi iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul para homenagear a população vítima das fortes chuvas. O Governo de SP também reforçou o pedido de doações específicas de água potável, materiais de limpeza e higiene. As doações podem ser entregues no depósito do Fundo Social, localizado na Av. Mal. Mário Guedes, 301, no Jaguaré, das 8h às 17h, ou nos postos do Poupatempo em todo o estado e também nas unidades de atendimento da Sabesp. Durante a campanha, o transporte dos recursos para o Rio Grande do Sul será feito de forma voluntária em uma parceria com as companhias aéreas Latam, Gol e Azul.