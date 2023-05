Ex-UFC, Felipe Cabocão morre atropelado por ônibus no Rio de Janeiro

Os fãs das artes marciais tiveram uma notícia triste nesta segunda-feira (1º/5). O ex-lutador do UFC Felipe Colares, também conhecido como Cabocão, morreu após ser atropelado por um ônibus na região de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. O lutador voltava do treino quando foi atingido pelo veículo. A informação é do portal GE.

Ainda de acordo com a publicação, o acidente ocorreu na Avenida das Américas. Segundo o treinador de Felipe, Rodrigo Babi, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no caminho ao hospital Rocha Faria, localizado em Campo Grande.

Nascido no Amapá, Felipe Cabocão tinha 29 anos, ele deixa a esposa e um filho de apenas seis meses. Ele disputou seis lutas pelo UFC entre os anos de 2019 e 2022. Em 2023, ele havia disputado o Ares FC, na Europa, e saiu vitorioso do octógono. Em toda sua carreira no MMA, Cabocão somava 11 vitórias e quatro derrotas.

No início deste ano, Cabocão virou notícia na imprensa depois de imobilizar um ladrão que havia roubado o celular de uma mulher no Recreio do Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Com a ajuda de amigos e populares, o lutador entregou o rapaz para as autoridades, que efetuaram a prisão.