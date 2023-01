Servidora que denunciou assédio moral será presidente da EBC

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHeloMetrópoles

Seguir o Metrópoles no FacebookSeguir o Metrópoles no TwitterInscrever-se no YouTube do MetrópolesSeguir o Metrópoles no Instagram61 99254-2625

Últimas notícias

Brasil

Distrito Federal

São Paulo

Mundo

Saúde

Vida & Estilo

Grande Angular

Blog do Noblat

Guilherme Amado

Igor Gadelha

Rodrigo Rangel

Mario Sabino

Paulo Cappelli

Leo Dias

Violência contra a mulher

Entretenimento

Celebridades

Gastronomia

Rádio Metrópoles

Esportes

Concursos e Empregos

Economia

Negócios

Sai do Sério

É o bicho

Colunas

Web Stories

Mentor

Reportagens especiais

Vitrine M

Parceiros

Apostas

Quem somosExpedienteTermos de usoAnunciePost PatrocinadoParceirosFale com o Metrópoles Últimas notícias Brasil DF SP Blog do Noblat Guilherme Amado Igor Gadelha Rodrigo Rangel Mario Sabino Paulo Cappelli Entretenimento Leo Dias Vida & Estilo Saúde Esportes Reportagens especiais Colunas Com Bruna Lima, Edoardo Ghirotto, Eduardo Barretto e Natália Portinari

Guilherme Amado

Kariane Costa denunciou assédio moral na EBC e foi acusada pela estatal de cometer crimes de injúria e difamação; CGU assumiu apuração Eduardo Barretto

13/01/2023 22:16, atualizado 13/01/2023 22:42

Marcelo Camargo/EBC

A nova presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será a servidora Kariane Costa, que no governo Bolsonaro denunciou assédio moral e foi acusada pela estatal de cometer os crimes de injúria e difamação. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira (13/1).

Como mostrou a coluna, em agosto do ano passado a Comissão de Sindicância da EBC recomendou a demissão de Costa, que precisava ser confirmada pelo então presidente da empresa, Glen Valente. Em novembro, a CGU assumiu o processo administrativo contra a jornalista para avaliar se o caso foi regular e legal.

Mais sobre o assuntoGuilherme Amado

EBC acusou funcionária que denunciou assédio moral de difamaçãoGuilherme Amado

CGU assume processo da EBC contra servidora que relatou assédio moralGuilherme Amado

EBC demite youtuber bolsonarista que participou de atos terroristasGuilherme Amado

EBC dá cargo de confiança de R$ 21,5 mil a coronel sem experiênciaKariane Costa é concursada da EBC há dez anos. Até então, trabalhava no departamento de radiojornalismo. Costa representa os funcionários no Conselho de Administração da estatal.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

Siga a coluna no Twitter e no Instagram para não perder nada.

EBC

Mais lidas Saúdehá 2 dias

Preta Gil: conheça os principais sintomas do câncer de intestinoSaúdehá 1 dia

Mulher faz ressonância e descobre ácido hialurônico de 4 anos no rostoIgor Gadelhahá 7 horas

De mudança para o Alvorada, Janja pesquisa móveis em shopping de BrasíliaNa Mirahá 15 horas

Vídeo: “O Exército só tá com esse grupamento, não tem reforço”, diz PMBlog do Noblathá 12 horas

Entre os governadores bolsonaristas, Lula se estranha mais com Zema Siga as redes do Guilherme Amado Facebook Instagram Twitter TikTok Seja nossa fonte

Últimas da coluna Guilherme Amado

Servidora que denunciou assédio moral será presidente da EBCKariane Costa denunciou assédio moral na EBC e foi acusada pela estatal de cometer crimes de injúria e difamação; CGU assumiu apuração

Guilherme Amado

Ex-cabo da Aeronáutica está preso em Brasília após ato golpistaEx-militar da ativa da Aeronáutica está na lista de detidos após manifestação golpista no domingo

Guilherme Amado

DF e Exército ignoraram alertas da Câmara Legislativa sobre golpismoCâmara Legislativa do DF fez três alertas ao governo do DF e Exército sobre risco de atos terroristas; nenhum documento foi respondido

Guilherme Amado

Diretoria de Mercadante é empossada no BNDESDiretoria de Aloizio Mercadante no BNDES inclui ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da CGU e ex-presidente do Banco do Brasil

Guilherme Amado

“Sem colchão”, Lula consulta ministro do TCU sobre compras para o AlvoradaLula ligou para o ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), para perguntar sobre compras para o Alvorada