Servidores da Polícia Federal cobram reestruturação da carreira e marcam ‘Dia D’ por aumento salarial

Agentes, delegados e outros servidores da Polícia Federal (PF) agendaram um “Dia D” para requisitar aumento salarial. A categoria alega um impasse com o Governo Federal nas negociações. “Foram elencadas e expostas toas as premissas e necessidades de implementação da reestruturação e esperávamos uma manifestação concreta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o que acabou não ocorrendo naquela reunião, fato que tem gerado preocupação e insatisfação das categorias envolvidas (…) Porém, é premente a solução da reestruturação e reconhecimento da importância do incansável trabalho efetuado por todos os seus quadros”, afirma a nota assinada pelas associações nacionais dos delegados da PF e dos peritos criminais federais, pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos e pelas federações nacionais dos delgados e policiais federais.

O documento também destaca que a valorização da categoria é importante para evitar que desvios relacionados a corrupção aconteçam. As organizações afirmam que, se não houver sinalização concreta da reestruturação, as categorias estão autorizadas a se organizar para que no dia 26 de outubro seja dado início a movimentos necessários para que o reajuste salarial seja feito, o que seria um “Dia D” de mobilizações.

