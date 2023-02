Sesab vai distribuir mais de 1 milhão de preservativos durante o Carnaval em Salvador

A Secretaria da Saúde da Bahia vai distribuir, durante o Carnaval de Salvador, mais de um milhão de preservativos femininos e masculinos, além de material informativo sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Os preservativos serão distribuídos nos postos de testagem, que serão instalados em dois pontos nos circuitos.

Durante os dias de festa, os postos realizarão testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais na Avenida Centenário, na Barra, e na Avenida Milton Santos, em Ondina. No interior, um posto de testagem será montado em Porto Seguro, na Passarela do Descobrimento. Os postos funcionarão todos os dias da folia, iniciando os atendimentos sempre às 16 horas.

Além da distribuição de preservativos e testagem de IST, a Sesab preparou um esquema especial para reforçar o atendimento durante o período de festa. Haverá reforço nos plantões em hospitais da capital e do interior, atendimento às mulheres vítimas de Violência Sexual e plantão para doação de sangue.

Segundo a secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, toda a estrutura foi pensada para garantir a assistência ao folião sem comprometer o atendimento de rotina nas unidades.

“Vamos reforçar as equipes nos hospitais e unidades de emergência, intensificar as ações de vigilância à saúde e realizar ações de comunicação voltadas para a doação de sangue e prevenção as infecções sexualmente transmissíveis. As equipes da secretaria também farão inspeções diárias nas unidades de saúde com o objetivo de verificar, entre outros itens, a necessidade de substituição ou suplementação de material”, adianta.

Em caso de acidentes de grandes proporções, o folião conta com uma estrutura para o atendimento a múltiplas vítimas, instalado no Hospital Geral do Estado (HGE). “Depois de dois anos sem festa, temos a certeza que vamos realizar um Carnaval memorável, garantindo saúde e assistência para baianos e turistas”, completa Santana.

Confira todos os serviços que serão disponibilizados durante a festa:

Reforço nos plantões em hospitais da capital e do interior – Na capital, os hospitais Geral do Estado (HGE), Roberto Santos (HGRS), Ernesto Simões (HGES) e Subúrbio (HS) estarão prontos para receber, se necessário, ocorrências de maior gravidade. Ainda em Salvador, as unidades de emergência de Pirajá, Curuzu, Cajazeiras terão um reforço nas equipes de assistência. Já no interior, haverá aumento do número de profissionais em dez hospitais que estarão prontos para atender ocorrências de 22 municípios.

Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual – Localizado no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador, o serviço e estará pronto para acolher mulheres, adolescentes e trans a partir de 12 anos expostas a situações de abusos e violência sexual. A unidade estará de prontidão para atender possíveis vítimas 24 h por dia, com uma equipe multiprofissional com médicos ginecologistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e farmacêuticos.

Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas do HGE – Acionado em caso de desastres ou emergência com múltiplas vítimas, o espaço está apto a receber e tratar mais de 25 vítimas simultaneamente e possui toda a infraestrutura de oxigênio, rede elétrica e demais características para o primeiro atendimento de emergência, com profissionais em regime de plantão.

Doação de Sangue – Em Salvador, na quinta-feira (16), todas as unidades funcionarão no horário habitual. Na sexta-feira e no sábado, dias 17 e 18/02, o Hemocentro Coordenador receberá os doadores das 7h30 às 17h e o Hemóvel estará no Salvador Shopping, de 8h às 17h. No domingo (19), todas as unidades estarão fechadas. Na segunda e terça-feira de Carnaval, a sede da Hemoba atende das 7h30 às 17h e, o Hemóvel, de 8h às 17h, na Estação Rodoviária. Na Quarta-feira de Cinzas, o Hemocentro abre das 8h às 18h30; o Hemóvel funciona, de 13h às 18h, no Salvador Shopping, e as outras unidades funcionarão normalmente, exceto a do Hospital Irmã Dulce. No interior do estado, todas as unidades estarão fechadas no sábado e domingo de Carnaval, dias 18 e 19/02.

Feira de Santana – Sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 17h;

Itaberaba – Quinta-feira, de 9h às 12h e 15h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h e 15h às 17h; segunda-feira, de 9h às 12h e 15h às 18h; quarta-feira, de 10h às 12h e de 14h às 17h;

Seabra – Quinta, sexta e quarta-feira, de 14h às 18h.

Irecê – Quinta e sexta-feira, de 8h às 12h30.

Jacobina – Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h, sexta-feira, de 8h às 12h; e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Eunápolis – Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 18; quarta-feira, de 14h às 18h;

Teixeira de Freitas – Quinta-feira e sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30;

Camaçari – Quinta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h; sexta-feira, de 8h às 12h; quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h;

Santo Antônio de Jesus – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30;

Alagoinhas – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Ribeira do Pombal – Quarta-feira, de 8h às 12h e 13 às 17h;

Juazeiro – Quinta, sexta e segunda-feira, de 8h às 11h30;

Paulo Afonso – Quinta e quarta-feira, de 13h às 16h;

Senhor do Bonfim – Quinta e sexta-feira, das 7h30 às 13h30;

Barreiras – Quinta, sexta, segunda e terça-feira, de 8h às 11h30 e 13h às 16h30;

Brumado – Quinta e sexta-feira, de 7h às 13h;

Guanambi – Quinta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; sexta-feira, de 7h30 às 11h30; segunda-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h;

Itapetinga – Quinta-feira, de 14h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h, e quarta-feira, de 14h às 17h;

Vitória da Conquista – Quinta, sexta, segunda, terça e quarta-feira, de 7h30 às 11h30;

Jequié – Quinta-feira, de 14h às 16h; sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h; e quarta-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h

