Sexta-Feira Santa do Bahia é marcada por treino técnico e tático

Nada de feriado no Bahia. A Sexta-Feira Santa dos tricolores foi marcada por trabalho no CT Evaristo de Macedo. Os jogadores voltaram aos treinos e deram sequência aos preparativos para o confronto com o Volta Redonda. A partida pela terceira fase da Copa do Brasil será na terça-feira (11), no Rio de Janeiro.

O técnico Renato Paiva dividiu o elenco em times com quatro integrantes cada e comandou um treino técnico em um dos campos do CT. Enquanto alguns jogadores aprimoraram o preparo físico, outros se enfrentaram em duelos de um contra um.

Em outro momento, o treinador montou duas equipes e fez um trabalho tático, simulando situações de jogo no ataque e defesa. Renato Paiva parou a atividade em alguns momentos para passar orientações e corrigir o posicionamento.

O zagueiro Marcos Victor, com lesão no ligamento do joelho, ficou em tratamento. Ele está fora da partida contra o Volta Redonda. Já o goleiro Danilo Fernandes fez um treino específico com o preparador Rui Tavares.

O Bahia terá mais três dias de treinos antes do duelo com o Volta Redonda. O elenco retoma os trabalhos neste sábado (8).