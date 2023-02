Sexto dia após tragédia em São Sebastião tem temporal, buscas suspensas e fiscalização contra preços abusivos

As buscas por sobreviventes da tragédia que destruiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval entrou no sexto dia de buscas nesta sexta-feira, 24. Os trabalhos das equipes de resgate, que atuam especialmente na região da Barra do Sahy, área mais atingida pelas fortes chuvas na cidade de São Sebastião, foram afetados por um novo temporal, que causou a interrupção momentânea dos trabalhos e afetou, inclusive, o tráfego de veículos na rodovia Rio-Santos (SP-055), que havia sido liberada pelo governo paulista mais cedo. As atividades foram interrompidas por volta das 18h, mas, por volta das 21h, já tinham sido retomadas. O boletim mais recente divulgado pelo Palácio dos Bandeirantes afirma que 57 mortes já foram registradas – 56 delas morreram em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados, segundo o governo do Estado de São Paulo.

O temporal que voltou a castigar São Sebastião também afetou o tráfego de veículos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interrompeu novamente o tráfego de veículos leves e pesados na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no litoral norte de São Paulo, entre os quilômetros 174 e 175, na altura da Praia Preta, trecho que liga Bertioga a São Sebastião. De acordo com o DER, o bloqueio aconteceu por medidas de segurança. Por volta das 21h50, o perfil do departamento no Twitter afirmou que o fluxo de veículos no local estava sendo realizado sob comboio. “Porém, por medida de segurança, se houver chuva na região, a via será totalmente interditada novamente”, diz a publicação. Ainda segundo o DER, a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) permanece com interdição total, com bloqueio no km 77 e no km 98, sem previsão de liberação da via. A indicação é que motoristas usem o Sistema Anchieta/Imigrantes como rota alternativa.

Ainda segundo o governo de São Paulo, agentes da Polícia Civil e do Procon-SP apuram se há cobrança de preços abusivos na região. De acordo com o boletim divulgado no início da noite desta sexta-feira, 24, 14 estabelecimentos foram fiscalizados, entre os que haviam sido apontados em denúncias e outros visitados aleatoriamente pelas equipes. “Não foram identificadas irregularidades no momento das diligências, mas todos os fornecedores foram notificados a apresentar documentos, que serão analisados pelas equipes técnicas do Procon-SP”, afirmou, em nota, o Palácio dos Bandeirantes. Ao todo, já foram fiscalizados 22 estabelecimentos em diversos bairros de São Sebastião, considerando outras oito diligências realizadas na quinta-feira, 23.

Como a Jovem Pan mostrou, ao menos 57 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos, enchentes e alagamentos resultado da precipitação recorde na região litorânea de São Paulo. No total, foram 56 mortes em São Sebastião e um óbito em Ubatuba, cidade vizinha. O temporal foi o maior já registrado no Brasil, segundo o instituto de meterologia MetSul. A previsão é de chuvas para o município, com até 120 mm de precipitação até o próximo domingo, 26.