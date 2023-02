Show de Rihanna no Super Bowl será transmitido ao vivo pela RedeTV!

Jogo e a apresentação da popstar serão realizados no dia 12 de fevereiro, em Phoenix, Arizona 01/02/2023 21:51, atualizado 01/02/2023 21:51

Rihanna no Brasil (O Globo)

A RedeTV! supreendeu o público nesta quarta-feira (1º/02), ao anunciar a transmissão oficial e inédita na TV aberta no Brasil do show do intervalo no Super Bowl 2023, que será protagonizado por Rihanna, uma das maiores popstars da história. O jogo será realizado no dia 12 de fevereiro, em Phoenix, Arizona. A arena, como se sabe, é a casa do time de futebol americano Arizona Cardinals.

O “Halftime Show” é um dos maiores e mais aguardados eventos musicais todos os anos, assistido por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre os nomes mais recentes que se apresentaram em performances históricas no evento, estão Katy Perry, Madonna, Lady Gaga, Shakira e Jennifer Lopez.

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – Look 2

A Savage x Fenty foi o segundo baby de Rihanna. Após o sucesso da Fenty Beauty, a cantora resolveu se aventurar na modaSavage x Fenty/Divulgação

****Foto-rihanna-cantora (1)

À época, Rihanna se tornou a artista solo com a acumulação mais rápida de lideranças na posição em toda a históriaReprodução/ Instagram

*****Foto-rihanna-cantora

“Lá em Barbados eu saía para beber mas nunca extrapolei. Eu vi o que as drogas e o álcool fizeram com o meu pai e nunca quero ficar fora de mim. Desde criança sempre soube o meu limite”, disse a cantora Samir Hussein/WireImage/via Getty Images

*****Foto-rihanna-cantora

Em 2009, Rihanna lançou a música Run This Town, do álbum Rated R, com uma pegada mais sombria, e alcançou a 2ª posição na Bilboard Hot 100. O single Rude Boy, do mesmo álbum, um dos maiores sucessos da cantora, alcançou a 1ª posição nos Estados Unidos e permaneceu entre as dez canções mais tocadas em outros 22 paísesReprodução/Instagram

*****Foto-rihanna-cantora

Em 2007, Rihanna engatou namoro com o também cantor Chris Brown. Quase dois anos depois, no entanto, Brown foi preso e condenado por espancar a namorada. O caso ganhou repercussão internacional e a carreira do cantor, antes estrondosa, entrou em declínio Stefanie Keenan/Getty Images for Christian Dior

*****Foto-rihanna-cantora

Em 2010, apresentou, ao lado do rapper Eminen, o single Love The Way You Lie, eleita a música mais bem-sucedida do ano. Tempos depois, anunciou o quinto álbum, Loud, que gerou três canções em primeiro lugar na Billboard Hot 100 GETTY IMAGES

*****Foto-rihanna-cantora

No entanto, foi após lançar o single Umbrella, do álbum Good Girl Gone Bad, que Rihanna se tornou um verdadeiro fenômeno. A canção, na verdade, chegou a ser ofertada à cantora Britney Spears, que a recusouDivulgação

Sósia de Rihanna

Sósia de RihannaReprodução

Rihanna

Rihanna está grávida do primeiro filhoMonica Schipper/Getty Images for Savage X Fenty

O show do intervalo do Super Bowl 57 marca o retorno de Rihanna aos palcos após cinco anos de hiato. A última apresentação da artista em público foi Grammy Awards 2018, ao lado do DJ Khaled.

Em 2018 e 2019, cabe lembrar, Rihanna recusou convites para o evento. Isso ocorreu em solidariedade ao quarterback Colin Kaepernick, que foi demitido e nunca mais foi recontratado por um time da NFL. Segundo consta, pesou o fato dele ter protestado durante o hino nacional dos EUA, por conta da violência policial contra negros no país.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Mais lidas