Petrobras e Vale salvam o dia e Bolsa sobe 0,6%; Americanas cai 40%

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou a quinta-feira (19/1) em alta de 0,6%, aos 112.992 pontos.

A alta das ações da Vale e Petrobras, empresas de maior peso nos índices do mercado, impediu que a Bolsa tivesse um desempenho negativo.

Nesta quinta-feira, a Vale avançou 0,5% e a Petrobras registrou valorização de 3,8%. Nos dois casos, o fator que beneficiou os papéis foi a cotação do minério de ferro e do petróleo no exterior.

Não fosse a alta da petroleira e da varejista, o mercado teria sido embalado por duas notícias negativas no cenário local. O primeiro foi o pedido de recuperação judicial da Americanas.

O juiz Paulo Assed, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, aceitou, nesta quinta-feira (19/1), o pedido de recuperação judicial da Americanas. A recuperação judicial é um processo utilizado por empresas que, muito endividadas, pedem um prazo para renegociar e prolongar débitos.

Com a decisão judicial, a Americanas conseguiu a suspensão, por 180 dias, da execução de todas as dívidas. O pagamento de fornecedores e dos bancos também foi congelado.

Em reação à notícia, as ações da Americanas registraram queda de 40% na Bolsa hoje. Desde a última quarta-feira, quando foi revelado o rombo de R$ 20 bilhões no balanço da empresa, os papéis acumulam perda de 90%.

Outro fator que ampliou o pessimismo dos investidores foram as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Banco Central (BC) e as metas de inflação.

Em entrevista à GloboNews, na noite de quarta-feira (18/1), Lula disse que a independência do Banco Central (BC) é “bobagem” e que a atual meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), atrapalha o crescimento da economia.

“Neste país, brigou-se muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso te dizer, com a minha experiência, que é uma bobagem achar que o presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente (da República) era quem indicava”, afirmou Lula.

O discurso foi interpretado como um sinal de que o governo poderia tentar interferir na política monetária, ao contrário do que estabelece a Lei de Autonomia do Banco Central.

DólarEm um dia movimentado no mercado financeiro, o dólar encerrou esta quinta-feira (19/1) em leve alta. A moeda americana terminou a sessão negociada a R$ 5,171, com valorização de 0,16%.