Sicoob alcança a marca de 7 milhões de cooperados

O Sicoob chegou à marca dos 7 milhões de cooperados, um número recorde entre os representantes do cooperativismo financeiro, e que demonstra a excelência no trabalho realizado pelas cooperativas que integram o Sistema, que têm o compromisso de possibilitar que cada vez mais brasileiros tenham acesso a soluções financeiras a preços diferenciados.

Esse número representa um crescimento de 18% na base de cooperados com relação a janeiro de 2022, provando que as cooperativas do Sicoob se tornaram referência na divulgação do movimento cooperativista brasileiro. Destaca-se em seu crescimento na base de cooperados a chegada de 839 mil Pessoas Física (PF) e 209 mil de Pessoas Jurídica (PJ) no último ano.

O Sicoob atingiu seu primeiro milhão de cooperados em 2003. Esse número dobrou em 2011. Desde 2020, houve um crescimento exponencial na quantidade de cooperados: o número saltou de 4,5 milhões para 7 milhões. “Em apenas dois anos crescemos a mesma quantidade de cooperados que demoramos cerca de oito anos para alcançar anteriormente”, comenta Francisco Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

“Ser referência no cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidades, é o nosso principal objetivo. E o crescimento da base de cooperados reforça o papel do Sicoob como propulsor de um movimento importante que tem como premissa facilitar o acesso de todo brasileiro a uma instituição financeira. Por isso, ver que a nossa mensagem está chegando a mais pessoas e a confiança que elas têm nas suas cooperativas é muito gratificante. Isso significa que estamos no caminho certo”, diz Reposse.

Conhecido por ser referência quando o assunto é cooperativismo financeiro, além de ser pioneiro em diversas discussões e lançamentos no mercado, o Sicoob esteve envolvido, desde o início, nas conversas sobre a viabilidade do Pix e é um dos principais players a reforçar o andamento do Open Finance.

Em 2022, a instituição se tornou a maior rede de atendimento físico do país com mais de 4 mil pontos de atendimento, segundo ranking de agências do Banco Central. Esses pontos estão espalhados por mais de 2 mil comunidades no Brasil, e em mais de 300 cidades o Sicoob é a única instituição financeira presente.

O Sistema é formado por 348 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, administradora de títulos e valores mobiliários, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Entre os serviços prestados pelo Sicoob estão a conta corrente, cartões de crédito e débito, crédito pessoal, imobiliário, rural e empresarial, previdência, consórcios, financiamentos, investimentos, seguros, entre outros.

Além do atendimento presencial, o Sicoob conta com um extenso arcabouço tecnológico, por meio do qual os 7 milhões de cooperados podem realizar suas transações financeiras com acessibilidade e segurança de ponta. O interessado em abrir uma conta, e se associar a uma das cooperativas Sicoob, pode se dirigir a um dos mais de 4 mil pontos de atendimentos distribuídos pelo país e usufruir também dos benefícios do cooperativismo pelo App Sicoob.