Sicoob registra crescimento de 44% nas vendas de consórcios no primeiro semestre

A cada ano, a busca por consórcios cresce no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), o setor registrou um aumento de 10,3% nas cotas ativas durante o primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, chegando à marca de 9,6 milhões de cotas ativas.

O Sicoob, um dos maiores vendedores de consórcios do país, destaca-se pelo notável crescimento na modalidade. No primeiro semestre deste ano, registou um aumento de mais de 26,8% na quantidade de cotas efetivadas, em comparação com o mesmo período do ano anterior, fortalecendo ainda mais a sua posição entre as administradoras de consórcios ligadas a instituições financeiras.

A carteira administrada de consórcio do Sicoob, que atualmente registra mais de R$ 35 bilhões e conta com 345 mil cotas ativas, mantém um crescimento sólido, abrangendo uma variedade de produtos e serviços que se adaptam às necessidades individuais dos mais de 7,5 milhões de cooperados da instituição.

No primeiro semestre de 2023, essa carteira registrou um volume expressivo de contratos de consórcio, ultrapassando a marca de R$ 5,3 bilhões. Mais uma vez, a demanda por automóveis nacionais se destacou, liderando as vendas com um valor superior a R$ 2,1 bilhões, seguida por investimentos em imóveis, que totalizaram R$ 2 bilhões.

“Oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços que atendem a diversos perfis econômicos, proporcionamos aos nossos cooperados a oportunidade de realizar sonhos e investir de forma segura na aquisição de bens, seja para adquirir veículos, propriedades ou qualquer outro investimento significativo”, comenta Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

A análise do Sicoob é que, mesmo com as reduções da Selic, que devem continuar ocorrendo agora no segundo semestre, a modalidade continua a ser uma oportunidade de realização de sonhos e representa um de investimento seguro para adquirir um bem.

O consórcio, com mais de seis décadas de existência, une pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ) para criar uma poupança coletiva que facilita a aquisição de diversos bens, incluindo imóveis e automóveis.

No Sicoob, por exemplo, é possível adquirir imóveis, automóveis, motocicletas, caminhões, utilitários, tratores, além de serviços como viagens, cirurgias plásticas, reformas, cursos, entre outros.