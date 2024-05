Sidney Magal sobre esposa: “Tudo de bom aconteceu depois de Magali”

Sidney Magal confirma ser um homem apaixonado em Meu Sangue Ferve por Você, filme que estreia em 30 de maio e conta um recorte da vida do cantor. Talvez o mais importante deles. Na trama, que tem Filipe Bragança e Giovana Cordeiro como protagonistas, o público vai conhecer a história de amor do artista com Magali West.

Em conversa com o Metrópoles, ele garante que esse é o ponto alto de seus 73 anos. “A verdade é que tudo na minha vida aconteceu depois de Magali. Tudo de bom, tudo de positivo, inclusive filhos, netos. Tudo o que eu tenho na minha vida hoje eu agradeço muito a esse amor”, declarou o cantor.

Sidney Magal

Sidney Magal posa nos bastidores do lançamento do filme Meu Sangue Ferve por Você Instagram/Reprodução

Sidney Magal

Sidney Magal posa de look todo preto em exposição sobre sua vida Instagram/Reprodução

Magali West e Giovana Cordeiro

Magali West e Giovana Cordeiro Divulgação

Giovana Cordeiro e Magali West

Giovana Cordeiro e Magali West Divulgação

Magal também comemorou o fato desse amor ser exposto em Meu Sangue Ferve por Você e afirmou que não teria outra parte da própria vida que renderia um filme. O longa mostra o romance que nasceu no auge da carreira dele e é embalado pelo sucessos cantados ainda hoje.

“Daqui para a frente só vai ter uma velhice tranquila, eu vou parar, de sei lá, de dançar do jeito que eu consigo dançar. Graças a Deus. Deus, mantenha a minha voz possante, potente. Então eu não sei que tipo de coisa eu gostaria de ver retratada além da minha própria carreira e do grande amor que eu tenho pela minha família. São os dois pontos que me fazem um ser humano bastante completo”, garante.