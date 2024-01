Cine Cultura: primeira edição de projeto da Prefeitura promoverá reflexão sobre o autismo

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura, irá lançar o projeto Cine Cultura, espaço para a exibição de projetos audiovisuais (como filmes e documentários) que estimulem a reflexão e o diálogo sobre questões pertinentes e presentes na sociedade teixeirense.

Em sua primeira edição, no dia 02 de fevereiro, o Cine Cultura irá exibir o documentário “Stimados Autistas”, dirigido e produzido por Cristiano de Oliveira — diretor que possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta obra, foram entrevistados seis adultos também diagnosticados com esta condição para falar sobre como se deu a presença do autismo ao longo de suas vidas, a busca por profissionais e as adaptações feitas após o diagnóstico.

Após a exibição, o debate sobre o tema abordado terá como mediadora a Professora Mestra Guilhermina Elisa Bessa, professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e especialista em Educação Inclusiva. A primeira edição do Cine Cultura ocorrerá a partir das 18 horas, na Casa da Cultura (localizada na Rua Mauá, nº 143, Centro).

