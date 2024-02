Silvio Almeida repudia agressão a vendedora judia na Bahia

Ministro de Direitos Humanos, no entanto, está sendo criticado por dizer, na mesma nota, que posturas “islamofóbicas” devem ser repreendidas, assim como as “antissemitas”

Silvio Almeida (foto) afirmou que Herta Breslaeur teve estabelecimento destruído “de forma criminosa” por motivações antissemitas os ministros Camilo Santana (Educação) Sílvio Almeida (Direitos Humanos), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos indígenas do Brasil),Deputada Dandara Tonantzin e a Dra. Marina Barbosa, quilombola formada em medicina, que presenteou o presidente Lula com uma enxada. Sérgio Lima/Poder360 – 13.nov.2023

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, compartilhou no domingo (4.fev.2024) uma nota de repudio “ao antissemitista e à islamofobia” depois de uma judia ter afirmado ter sido agredida em Arraial D’Ajuda (BA). Na 6ª feira (2.fev), Herta Breslaeur teve sua loja depredada por uma mulher enquanto era chamada de “maldita sionista” e “assassina de crianças”.

“A absoluta e necessária condenação do massacre contra o povo palestino na Faixa de Gaza, perpetrado pelo governo de Israel, não justifica e tampouco autoriza o antissemitismo”, declarou o ministro em seu perfil no X (ex-Twitter). Ele afirmou esperar que a autora do ataque “seja responsabilizada civil e criminalmente”.

Silvio Almeida disse ainda que “posturas antissemitas e islamofóbicas” devem ser “fortemente” repreendidas “da mesma forma”.

Usuários da rede social criticaram a declaração do ministro por ter mencionado “islamofobia” na nota sobre o caso em Arraial D’Ajuda. “Qual a dificuldade de simplesmente condenar antissemitismo, ainda mais em caso tão absurdamente explícito?”, questionou um usuário. Segundo o perfil, a “condenação” a islamofobia “não tem absolutamente nada a ver com o caso”.

Leia outras manifestações: