Simone Mendes faz cirurgia e revela estado de saúde

Nesta quarta-feira (24/1), Simone Mendes usou as redes sociais para revelar que realizou uma cirurgia reparadora no abdômen e nos seios. Através de um vídeo, a cantora deu detalhes de como o procedimento seria feito, junto com o médico Jorge Cambraia, responsável por seu atendimento, que aconteceu há dois dias.

“Vamos fazer algumas coisas bem pontuais, cirurgia bem menor do que fizemos da última vez que precisava fazer correções estruturais, tinha tido a Zaya há pouco tempo, então precisava ser mais invasivo”, explicou Cambraia.

O especialista seguiu esclarecendo: “É ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal, das mamas. Dessa vez vamos fazer um procedimento mais simples praticamente para melhorar a qualidade da pele. Esse processo de oscilação de peso, gestação, deixa a pele mais fina, propensa a flacidez e estrias”.

Simone contou que não seguiu à risca o último pós-operatório. “Eu desobedeci ele [o médico] e peguei a Zaya no colo assim que nasceu, quando eu tinha feito a cirurgia. Meu umbigo destacou da borda e vai fazer uma correçãozinha”, lembrou.

A irmã de Simaria ainda pontuou que preferiu se resguardar e revelar o problema depois de resolvido: “Tinha gravado os vídeos antes, porque sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem graças a Deus, estou me recuperando dos reparos que fiz, das minhas plásticas, mas está tudo ok, perfeito, glória a Deus”.

Logo após se recuperar, Simone Mendes dará início a sua primeira turnê internacional, que inicia em fevereiro, começando por Londres, na Inglaterra e terminando em Lisboa, Portugal.